В США рассказали о запуске «Северного потока-2» при «вторжении» России

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что ему сложно представить себе запуск и начало эксплуатации трубопровода «Северный поток-2» при возможном «вторжении» РФ на Украину. Его слова приводит ТАСС.

Он напомнил, что сейчас газ по этому трубопроводу не поступает. «И если Россия возобновит свою агрессию в отношении Украины, то, конечно, будет сложно представить, как газ будет поступать по нему в будущем», — сказал Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок по итогам их переговоров в Госдепартаменте.

Ранее Клаус-Дитер Маубах, генеральный директор немецкой энергетической компании Uniper, заявил, что сертификация газопровода «Северный поток-2» может завершиться к середине 2022 года. По его словам, запуск газопровода позволит облегчить ситуацию на европейском газовом рынке, который сейчас испытывает нехватку топлива.

4 января стало известно, что США готовят пакет санкций против «Северного потока-2». По словам представителя Республиканской партии США, для принятия законопроекта, который подразумевает ограничения в отношении газопровода, необходимы 60 из 100 голосов членов Сената.