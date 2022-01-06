Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Раскрыто число направленных в Казахстан армянских миротворцев

Порядка 70 армянских военнослужащих займутся охраной стратегических объектов в Казахстане

Фото: Абзал Калиев / РИА Новости

Раскрыто число армянских военных, которые войдут в состав миротворческого контингента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), направленного в Казахстан. Речь идет о порядка 70 военнослужащих, сообщает агентство «Sputnik Армения» в своем Telegram-канале.

Уточняется, что армянские миротворцы займутся охраной объектов стратегического значения в Казахстане.

Ранее в ОДКБ сообщили, что самолеты военно-транспортной авиации ВКС России начали переброску в Казахстан своей части миротворцев. Российская сторона направляет в Казахстан подразделения воздушно-десантных войск. Первый борт с российскими войсками уже прибыл в Алма-Ату.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ за помощью из-за начавшихся в стране беспорядков, причиной которых стало повышение цен на топливо — автомобильный газ стал стоить 120 вместо 60 тенге за литр (цена выросла с 10 до 20 рублей).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В Алма-Ате и Актау начался новый сбор протестующих на площадях
Российская армия впервые получит ЗРК «Гибка-С»
Медведев высказался об отказе Джоковичу во въезде в Австралию
В Роспотребнадзоре назвали категории рискующих тяжело заболеть «флуроном» людей
Узбекистан прекратил экспорт газа
Саакашвили рассказал о гостящих в его доме казахстанских оппозиционерах
В московских аэропортах отменили все рейсы в Нур-Султан и Алма-Ату
Лавров обсудил ситуацию в Казахстане с главой МИД Турции
В еще одном российском регионе впервые выявили омикрон-штамм коронавируса
Авиакомпании начали массово отменять рейсы в Казахстан
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter