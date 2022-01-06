Раскрыто число направленных в Казахстан армянских миротворцев

Раскрыто число армянских военных, которые войдут в состав миротворческого контингента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), направленного в Казахстан. Речь идет о порядка 70 военнослужащих, сообщает агентство «Sputnik Армения» в своем Telegram-канале.

Уточняется, что армянские миротворцы займутся охраной объектов стратегического значения в Казахстане.

Ранее в ОДКБ сообщили, что самолеты военно-транспортной авиации ВКС России начали переброску в Казахстан своей части миротворцев. Российская сторона направляет в Казахстан подразделения воздушно-десантных войск. Первый борт с российскими войсками уже прибыл в Алма-Ату.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ за помощью из-за начавшихся в стране беспорядков, причиной которых стало повышение цен на топливо — автомобильный газ стал стоить 120 вместо 60 тенге за литр (цена выросла с 10 до 20 рублей).