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Спорт

Сербия выразила протест Австралии из-за «неподобающего отношения» к Джоковичу

МИД Сербии выразил протест послу Австралии из-за «неподобающего отношения» к Джоковичу
Новак Джокович

Новак Джокович. Фото: Susana Vera / Reuters

МИД Сербии выразил устный протест послу Австралии Дэниелу Эмери из-за ситуации с отказом пустить в страну первую ракетку мира Новака Джоковича. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министерства.

В сербском ведомстве заявили, что протест был предъявлен из-за «неподобающего отношения» к лучшему теннисисту мира и гражданину Сербии Джоковичу. Госсекретарь МИД Неманя Старович сообщил послу Австралии, что ожидает от него «личных усилий» для того, чтобы Джоковичу предоставили возможность дождаться судебного решения о нахождении на австралийской территории «в соответствующих спортсмену его ранга условиях».

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что отказ властей Австралии пускать в страну первую ракетку мира является политической травлей.

5 января Джоковичу отказали во въезде в Австралию, так как его виза не предполагает внесения в нее данных о медицинском отводе от вакцинации от COVID-19. Спортсмен планировал принять участие в Australian Open, который состоится с 17 по 30 января. Окончательное решение о его судьбе австралийские власти примут 10 января.

Марина Совина
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