Чемпионы мира из Франции снялись с ЧЕ по фигурному катанию из-за коронавируса

Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон пропустят чемпионат Европы в Таллине. Об этом сообщается в Twitter Федерации ледовых видов спорта страны.

Спортсмены, выступающие в танцах на льду, боятся заразиться коронавирусом. В связи с этим они решили минимизировать риски и отказаться от выступления на соревнованиях.

Пападакис и Сизерон — четырехкратные чемпионы мира. На Олимпийских играх в Пхенчхане четыре года назад они завоевали серебряные медали. В декабре прошлого года спортсмены стали чемпионами Франции.

Первенство Европы 2022 года пройдет в Таллине с 12 по 16 января. Спустя месяц в Пекине состоятся зимние Олимпийские игры.