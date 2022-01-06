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Жители Нур-Султана начали массово снимать деньги в банкоматах

Жители Нур-Султана массово снимают наличные в банкоматах из-за протестов

Фото: Sputnik / РИА Новости

Жители Нур-Султана собрались в очередь у отделения «Народного банка Казахстана» (Halyk Bank), чтобы снять наличные в банкоматах, передает Telegram-канал «Sputnik Казахстан».

Как отметил источник, люди начали массово снимать деньги, так как это единственная открытая финансово-кредитная организация. Второй день в столице нет интернета, из-за этого магазины отказывают покупателям в безналичном расчете.

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Интернет и мессенджеры в Казахстане начали отключать из-за митингов. Жителям заблокировали What's App и Telegram.

Сервис NetBlocks отметил, что страна находится посреди отключения интернета общенационального масштаба. Беспорядки в Казахстане вспыхнули в воскресенье, 2 января, на фоне значительного подорожания топлива для автомобилей — с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр.

В среду, 5 января, власти ввели режим чрезвычайного положения.

Алия Шарафутдинова
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