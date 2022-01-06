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В еще одном российском регионе впервые выявили омикрон-штамм коронавируса

Омикрон-штамм коронавируса впервые выявили в Пермском крае

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Пермском крае выявлен первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, случай был зафиксирован 29 декабря 2021 года у гражданина, который приехал из Египта транзитом через Москву. Заболевание протекало легко, на данный момент пациент здоров.

«6 января 2022 года все противоэпидемические мероприятия закончены, новых заболевших не выявлено», — сообщили в Роспотребнадзоре.

4 января стало известно о выявлении первого случая заражения омикрон-штаммом в Нижегородской области — его обнаружили у 28-летней пациентки. Министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов предположил, что заражение произошло не на территории области. 2 января омикрон-штамм выявили в Карелии у женщины, которая вернулась из Франции.

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Майя Гавашели
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