Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Назван способ стабилизировать цены на разные товары в Казахстане

Казахстан временно запретил вывоз за рубеж рогатого скота, картофеля и моркови

Фото: Shutterstock

Правительство Казахстана назвало способ стабилизировать цены на социально значимые товары. Для этого, в частности, на шесть месяцев вводится запрет на вывоз за рубеж крупного и мелкого рогатого скота. Об этом в четверг, 6 января, со ссылкой на пресс-службу правительства республики пишет «Интерфакс».

Ограничения коснутся также картофеля и моркови, но запрет на их вывоз вводится на три месяца.

Известно также, что на ближайшие 180 дней местными властями установлены предельные цены на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на АЗС на территории Казахстана.

Беспорядки в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на топливо — газ стал стоить 120 тенге вместо 60 за литр (цена выросла в два раза). Ранее из-за происходящего президент страны Касым-Жомарт Токаев выступил со срочными поручениями. В частности, он поручил силовым структурам страны осуществить мероприятия по повышению боевой готовности и оснащенности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Россия начала переброску своей части миротворцев в Казахстан
Раскрыты подробности убийства младенца собственной матерью в Подмосковье
Отец Джоковича сравнил его со Спартаком
В Алма-Ате экстренно объявили о начале антитеррористической операции
Казхастан введет госрегулирование цен на топливо
Россиянин поджег здание правительства со словами «казахи, мы с вами»
400 человек застряли в аэропорту Шереметьево в ожидании рейса на Кубу
Сборная России по теннису вышла в полуфинал Кубка ATP
Киргизия заявила о готовности поддержать Казахстан
На видео попала «зачистка» площади военными в Алма-Ате
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter