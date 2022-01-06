Назван способ стабилизировать цены на разные товары в Казахстане

Правительство Казахстана назвало способ стабилизировать цены на социально значимые товары. Для этого, в частности, на шесть месяцев вводится запрет на вывоз за рубеж крупного и мелкого рогатого скота. Об этом в четверг, 6 января, со ссылкой на пресс-службу правительства республики пишет «Интерфакс».

Ограничения коснутся также картофеля и моркови, но запрет на их вывоз вводится на три месяца.

Известно также, что на ближайшие 180 дней местными властями установлены предельные цены на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на АЗС на территории Казахстана.

Беспорядки в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на топливо — газ стал стоить 120 тенге вместо 60 за литр (цена выросла в два раза). Ранее из-за происходящего президент страны Касым-Жомарт Токаев выступил со срочными поручениями. В частности, он поручил силовым структурам страны осуществить мероприятия по повышению боевой готовности и оснащенности.