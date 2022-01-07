Будущее IT-специалистов оценили фразой «станут как рабочие на заводах»

Программисты в 2022 году останутся востребованными специалистами с высокими зарплатами, но со временем зарплаты в секторе станут снижаться. Владелец группы рекрутинговых агентств Ильгиз Валинуров рассказал, что ждет IT-сферу в будущем.

По мнению Валинурова, профессия IT-специалиста утратит востребованность уже через два года.

«Рынок перегрет зарплатами для тех, кто работает в сфере IT, но это не будет вечно. То есть следующий год это еще продолжится, а дальше они станут как рабочие на заводах», — высказался владелец группы рекрутинговых агентств.

Ранее Валинуров спрогнозировал, каким будет рынок труда в 2022 году. Он уверен, что особый спрос будет на неквалифицированные кадры. Среди таких профессий он назвал курьеров, таксистов и продавцов в магазинах.

В начале декабря Минтруд раскрыл 31 способ привлечения молодежи на рынок труда. Ведомство презентовало Долгосрочную программу содействия занятости молодежи до 2030 года, которая направлена на упрощение поиска работы для молодых людей.