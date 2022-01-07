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В Казахстане снова отключили интернет

РИА Новости: в Казахстане снова отключили интернет из-за беспорядков в стране

Фото: Xinhua / globallookpress.com

В Казахстане снова отключили интернет из-за беспорядков в стране. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Ранее появилась информация о том, что в столице Казахстана Нур-Султане возобновлен доступ к проводному интернету. Он был ограничен 6 января, около 16:40 по московскому времени. Подключение к мобильному интернету было недоступно. Проблемы со связью наблюдались и в других городах. В частности, в Алма-Ате было невозможно совершить звонки и принять входящие вызовы.

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Протесты в казахстанских городах начались из-за роста цен на газ для автомобилей с 60 до 120 тенге, после чего переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов и роспуска парламента. Власти ввели временное регулирование цен на дизельное топливо, бензин и сжиженный газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью в Организацию о договоре коллективной безопасности. В стране введен «критический красный» уровень террористической опасности.

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Майя Гавашели
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