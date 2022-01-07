Макрон заявил о планах провести переговоры с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшее время планирует провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает «Интерфакс».

Макрон заявил, что Париж продолжает диалог с Москвой.

«У меня в последние недели было два обстоятельных разговора по телефону с президентом Путиным. И в ближайшие дни будет еще один разговор», — сказал он.

Путин и Макрон проводили телефонный разговор в том числе 21 декабря 2021 года. Президенты двух стран обсудили предложенные Россией гарантии безопасности в Европе, ситуацию на Украине и возможность проведения нового саммита в «нормандском формате». Главы государств также обменялись мнениями насчет урегулирования конфликта и восстановления мирной жизни в Нагорном Карабахе.

За несколько дней до разговора Путина и Макрона министр обороны Франции Флоранс Парли заявила, что в случае, если конфликт Москвы и Киева усугубится, Париж ужесточит санкции против России.