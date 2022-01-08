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В Казахстане граждане начали вручную качать бензин на заправках

В Алма-Ате казахстанцы самостоятельно начали качать бензин из хранилищ на заправках

В Алма-Ате начались перебои с поставками бензина и работой заправочных станций, из-за чего граждане вынуждены самостоятельно качать бензин из подземных хранилищ на заправках. Видео с места событий публикует Sputnik.

На ролике десятки людей остановились у заправочной станции на проспекте Райымбека в Алма-Ате. Они вручную качают бензин из подземных хранилищ, чтобы обеспечить себя запасом топлива. «Идет добыча бензина!» — комментирует процесс автор видео.

В связи с протестами президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о новых экономических мерах. Правительство перешло к государственному регулированию цен на отдельные категории продуктов, в том числе и на бензин. Новый порядок утвердили на 180 дней.

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Тем временем в спокойных регионах республики инфраструктурные проблемы удается устранить. В частности, в банкоматы нескольких областей и городов Казахстана пообещали ввести завезти наличные деньги, чтобы граждане смогли получить их на руки с пластиковых карт.

Дмитрий Настасьев
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