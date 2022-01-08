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Оценен ущерб от беспорядков в Казахстане

Атамекен Казахстана: ущерб от массовых беспорядков в стране составил 78 млрд тенге

Фото: Telegram-канал kazfreee / Global Look Press

Счетная палата Казахстана «Атамекен» оценила ущерб от массовых беспорядков в стране. Об этом сообщает РБК со ссылкой на издание Atameken Business.

По подсчетам ведомства, ущерб составил 78 миллиардов тенге (более 13,5 миллиарда рублей).

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на газ для машин. Стоимость литра выросла с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей). Вскоре экономические требования сменились политическими. Протестующие требовали отставки правительства, проведения новых выборов, а также рассмотрения вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева. К вечеру 4 января митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. В связи с этим в республике введен красный уровень террористической опасности.

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Марина Совина
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