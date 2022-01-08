Названо число пострадавших в ходе беспорядков на востоке Казахстана

В ходе беспорядков в Восточно-Казахстанской области пострадали 25 сотрудников правоохранительных органов, сообщили в эфире государственного телеканала Казахстана «Хабар 24». Усилиями силовиков удалось задержать около 500 участников массовых беспорядков.

Всего число участников протестов и беспорядков на востоке страны приближается к 3 тысячам человек, передает телеканал. В противостоянии с участниками протестов власти объявили режим контртеррористической операции, в результате которой местные администрации смогли вернуть контроль в ключевых городах региона — Усть-Каменогорске и Семее (бывший Семипалатинск — прим. «Ленты.ру»).

«Принимаем решительные меры. Все, кто выступает против государства и народа, будут привлечены к ответственности», — прокомментировал ситуацию глава Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов. Он также пообещал вовремя выплатить гражданам социальные пособия и пенсии и не поддаваться на провокации.

По всему Казахстану задержали уже больше 4 тысяч человек, принимавших участие в протестах и последовавших за ними массовых беспорядках. В ходе противостояния с протестующими людьми, полицейские отбили для чиновников все правительственные здания в Казахстане.