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Спорт

Российский биатлонист завоевал серебро на Кубке IBU

Российский биатлонист Никита Поршнев выиграл серебро в спринте на Кубке IBU

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российский биатлонист Никита Поршнев завоевал серебряную медаль в спринте на четвертом этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU), который проходит в Словакии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Российский спортсмен уступил лидерство в спринте норвежскому биатлонисту Александеру Андерсену. Последнему удалось преодолеть дистанцию за 23 минуты 16,3 секунды без единого промаха на двух огневых рубежах.

Поршнев прошел 10 километров, отстав от норвежца на 21 секунду, также не допустив ни одного промаха. Третье место также осталось за представителем российской команды — Ильназом Мухамедзяновым.

Еще один россиянин Василий Томшин пришел к финишу шестым. Результаты других членов сборной страны — Михаил Первушин (15-е место), Дмитрий Иванов (22-е).

Четвертый этап в Брезно-Осрблье завершится 9 января.

Николай Костюков
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