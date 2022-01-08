Запад обвинили в стремлении разрушить Украину

Политический аналитик Сергей Лозовский в эфире YouTube-канала «Первый казацкий» выразил опасение, что западные страны стремятся разрушить Украину.

По его словам, западные страны веками видели в Украине ту или иную форму опасности, поскольку Киев, «так или иначе, в орбите России», которая является «постоянным врагом» для Запада.

Лозовский также подчеркнул, что Киев не находится в сфере деятельности западных стран в долгосрочной перспективе, и в связи с этим не стремятся решить вопрос о членстве Украины в Евросоюзе и НАТО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна захотела получить однозначный ответ по срокам вступления в НАТО уже в 2022 году. «Мы стремимся получить очень четкую временную перспективу от НАТО, очень конкретную. И хотим ее получить в 2022 году», — сказал он.

