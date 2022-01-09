Назван срок почти полного отказа от купюр в России

Ведущий научный сотрудник Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) и экономист Андрей Колганов рассказал, как скоро Россия сможет отказаться от использования бумажных денег и перейдет на электронные системы расчета. Своим мнением на этот счет эксперт поделился в беседе с «Лентой.ру».

«В ближайшем будущем мы не откажемся от бумажных денег. Хотя процесс вытеснения будет продолжаться», — отметил ведущий сотрудник МГУ.

Я думаю, что в обозримом будущем, в пределах жизни одного поколения, мы увидим сведение бумажных денежных расчетов к очень небольшому проценту. Андрей Колганов экономист

В Европе и США переход от бумажных денег к электронным идет более активно, считает Колганов. Однако и там бумажные деньги не выходят из обращения.

«Конечно, подавляющая часть расчетов проводится в электронном виде. Бумажные деньги — довольно большая редкость. Ими обычно пользуются туристы, у которых есть сложности, связанные с большими комиссиями при конвертации валюты. Поэтому они предпочитают приобретать наличные деньги и пользоваться ими», — отметил специалист.

Андрей Колганов назвал трудности, которые не позволяют России столько же быстро переходить от бумажных денег к электронным. Существуют четыре основные проблемы, уверен экономист.

«Значительная часть торговых точек, особенно в провинции, не оснащены электронными системами платежей. Соответственно там используются бумажные деньги. Для мелких предпринимателей использование электронных систем платежей все-таки дополнительная финансовая нагрузка. Во многих регионах страны очень неустойчивый интернет, который поддерживает коммуникацию с банками, что мешает внедрению этих систем. Это такое технические препятствие. Ну и еще одно препятствие, это то что у нас многие предприниматели работают в серой зоне и начинают использовать менее контролируемые формы расчета», — подчеркнул Андрей Колганов.

В декабре президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф рассказал о том, что отказ от пластиковых банковских карт происходит естественным путем.

