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Названы повышающие риск заразиться коронавирусом повседневные занятия

Британские ученые: покупки в магазинах в полтора раза увеличивают риск заражения COVID-19

Фото: Aleksander Polyakov/ Globallookpress.com

Ученые из британского Institute of Health Informatics назвали повседневные занятия, повышающие риск заразиться коронавирусом. Они выяснили, что покупки в магазинах в полтора раза увеличивают вероятность заболеть, передает «Медикфорум».

Исследователи сравнили данные второй волны пандемии COVID-19 с октября 2020 по апрель 2021 года с периодом с сентября по ноябрь прошлого года, когда не вводились ограничения.

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Ученые пришли к выводу, что посещение магазина один раз в неделю во время второй волны коронавируса в полтора раза увеличивало риск заразиться. На втором месте оказались занятия спортом на открытом воздухе — в 1,36 раза. Специалисты предположили, что такая статистика может быть связана с социальной активностью, а не с самой физической нагрузкой.

Кроме того, опасными с точки зрения вероятности заболеть коронавирусом были названы походы в бары, рестораны, поездки на общественном транспорте (в 1,3 раза). Наименее рискованными занятиями ученые сочли посещение парикмахерской, салона красоты или маникюрного зала.

Также исследователи не нашли убедительных доказательств повышенного риска заразиться при посещении кинотеатров, концертов, спортивных мероприятий. Специалисты однако не рассматривали ситуацию после появления штамма омикрон.

Ранее врач-вирусолог Владислав Жемчугов оценил возможность роста заболеваемости COVID-19 в России после новогодних праздников. Он отметил, что что подъема числа заражений не ожидается. По его словам, люди не заразятся после праздников, так как на улице мороз.

Марина Совина
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