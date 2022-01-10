Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о квартирах Баталова

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении актрисы Наталии Дрожжиной, ее мужа Михаила Цивина и нотариуса Дмитрия Бублия по делу о мошенничестве с имуществом Алексея Баталова на общую сумму более 57 миллионов рублей. Об этом в понедельник, 10 января, «Ленте.ру» сообщила представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Дрожжина и Цивин обвиняются по статье 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»), а Бублий — по статьям 33 и 159 УК РФ («Пособничество в совершении мошенничества группой лиц по предварительному сговору, совершенное в особо крупном размере и повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»), а также по статье 202 УК РФ («Злоупотребление полномочиями частным нотариусом»).

По данным следствия, Дрожжина и Цивин вошли в доверие к вдове актера Алексея Баталова Гитане Леонтенко и его младшей дочери Марии Баталовой под предлогом оказания им помощи и поддержки. После того как между ними и потерпевшими возникли доверительные отношения, обвиняемые обманным путем подписали доверенность на распоряжение деньгами и в 2019-2020 годах сняли с расчетных счетов более 20 миллионов рублей.

Помимо этого, супруги обратилась к знакомому нотариусу Бублию, который изготовил договоры пожизненного содержания с иждивением, на основании которых в собственность Цивина и Дрожжиной перешла доля в квартире на улице Серафимовича, а также квартира в 1-м Самотечном переулке и нежилом помещении. Бублий удостоверил подписи дочери и вдовы актера на договорах без их присутствия.

О предполагаемом хищении квартир и другого имущества семьи Алексея Баталова стало известно в середине сентября. Родственники покойного актера обвинили Дрожжину и Цивина в мошенничестве. Пара, согласно утверждениям пострадавших, провела ряд операций, из-за которых супруга и дочь Баталова лишились доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двух квартир, одна из которых находится в Москве на Кутузовском проспекте, и денежных средств — 107 тысяч долларов (более восьми миллионов рублей), лежавших на счету.

28 апреля 2021 Замоскворецкий районный суд Москвы признал недействительными договоры пожизненного содержания с иждивением, заключенные вдовой актера Алексея Баталова Гитаной Леонтенко с актрисой Натальей Дрожжиной. Проверка установила, что вдова актера во время заключения сделок находилась «под влиянием обмана».

Народный артист СССР, актер и режиссер Алексей Баталов умер 15 июня 2017 года. Ему было 88 лет. Баталов снялся более чем в 40 фильмах, среди которых «Москва слезам не верит», «Дело Румянцева», «Летят журавли», «Дама с собачкой» и другие.