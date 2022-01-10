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Спорт

Василий Березуцкий вернулся в ЦСКА

Бывший защитник армейцев Василий Березуцкий вошел в тренерский штаб ЦСКА

Фото: @pfc_cska

Бывший защитник сборной России Василий Березуцкий вошел в тренерский штаб московского ЦСКА. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте клуба.

Таким образом, Березуцкий вернулся в армейский клуб, где будет работать под началом своего брата Алексея. В социальных сетях появилось совместное фото Березуцких. «С возвращением домой, Василий Владимирович!» — говорится в описании к снимку. Последним местом работы Василия Березуцкого был «Краснодар».

В августе 2020-го Василий Березуцкий вошел в тренерский штаб при Викторе Гончаренко. После ухода белорусского специалиста в апреле 2021-го он отказался работать у нового тренера — Ивицы Олича. После ЦСКА Березуцкий перебрался в «Краснодар».

В качестве игрока Василий Березуцкий провел 376 матчей в составе «армейцев» и отметился девятью забитыми мячами. Вместе с командой он шесть раз выигрывал чемпионат России, семь раз завоевывал Кубок страны и стал обладателем Кубка УЕФА в 2005 году.

Николай Костюков
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