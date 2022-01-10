Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 1000 р.
Смотри матчи бесплатно
Торпедо
Завтра
19:00 (Мск)
Барыс
КХЛ - регулярный чемпионат
СКА
Завтра
19:30 (Мск)
Ак Барс
КХЛ - регулярный чемпионат
Витязь
Завтра
19:30 (Мск)
Северсталь
КХЛ - регулярный чемпионат
Динамо М
Завтра
19:30 (Мск)
Йокерит
КХЛ - регулярный чемпионат
Эвертон
Перенесён
Лестер Сити
Англия - Премьер-лига|18-й тур
Спорт

Описана реакция Большунова на поражение от Клебо в «Тур де Ски»

Тренер Бородавко о реакции Большунова на проигрыш Клебо в «Тур де Ски»: носит это в себе

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, как россиянин Александр Большунов отреагировал на поражение от норвежца Йоханнеса Клебо в многодневке «Тур де Ски». Его слова приводит РИА Новости.

«Александр — такой человек, который в каждой гонке настраивается на победу. Если что-то не удается, то он переживает, носит это в себе. В такой момент не нужно лезть к нему в душу, задавать какие-то глупые вопросы, ведь все и так понятно», — заявил Бородавко. Он добавил, что Большунову потребуется время для того, чтобы прийти в себя и набрать оптимальную форму.

В этом сезоне Большунов стал вторым в общем зачете «Тур де Ски». Победу одержал Клебо. В двух предыдущих сезонах многодневку выигрывал россиянин.

Большунов является действующим обладателем Кубка мира. Он не провел полноценную подготовку к сезону, так как летом сломал челюсть.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
В деле о взрыве автобуса в Воронеже появилась новая версия
Стала известна причина отказа во въезде на Украину Милохину
Российским регионам предсказали погодную лихорадку
Виновными в событиях в Казахстане назвали казахских националистов
Белоруссия лишится одного из главных контрактов на продажу удобрений
В Турции призвали создать армию тюркских государств
Глава Госдепа поставил ультиматум России
Налоги для бедных россиян предложили снизить
Мрачный ремонт в квартирах объяснили проблемами со вкусом у россиян
Медведчуку продлили домашний арест
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter