Описана реакция Большунова на поражение от Клебо в «Тур де Ски»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, как россиянин Александр Большунов отреагировал на поражение от норвежца Йоханнеса Клебо в многодневке «Тур де Ски». Его слова приводит РИА Новости.

«Александр — такой человек, который в каждой гонке настраивается на победу. Если что-то не удается, то он переживает, носит это в себе. В такой момент не нужно лезть к нему в душу, задавать какие-то глупые вопросы, ведь все и так понятно», — заявил Бородавко. Он добавил, что Большунову потребуется время для того, чтобы прийти в себя и набрать оптимальную форму.

В этом сезоне Большунов стал вторым в общем зачете «Тур де Ски». Победу одержал Клебо. В двух предыдущих сезонах многодневку выигрывал россиянин.

Большунов является действующим обладателем Кубка мира. Он не провел полноценную подготовку к сезону, так как летом сломал челюсть.