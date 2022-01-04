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Спорт

Большунов стал вторым в общем зачете «Тур де Ски»

Российский лыжник Александр Большунов стал вторым в общем зачете «Тур де Ски»

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российский лыжник Александр Большунов стал вторым в общем зачете «Тур де Ски». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Большунов занял седьмое место в заключительной гонке на «Тур де Ски». Этот результат позволил ему удержать вторую позицию в генеральной классификации многодневки.

Победителем «Тур де Ски»-2022 стал норвежец Йоханнес Клебо. В предыдущих сезонах лидером многодневки дважды становился Большунов.

Масс-старт в гору на 10 км у мужчин выиграл норвежец Сюр Рете, который прошел дистанцию за 31 минуты и 42,1 секунды. Вторым стал россиянин Денис Спицов, который отстал на 2,4 секунды. Тройку призеров замкнул Фридрих Мох из Германии с отставанием в 18,9 секунды. Еще один россиянин, Артем Стрельцов, занял десятое место.

Ранее 4 января Наталья Непряева стала первой российской лыжницей, выигравшей общий зачет «Тур де Ски». До этого она дважды в карьере становилась второй.

Дарья Коршунова
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