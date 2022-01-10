Жители мегаполисов России назвали характерные черты своих земляков

Жители мегаполисов России назвали доброту и отзывчивость основными чертами своих земляков. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование портала SuperJob.

По результатам опроса, исключением оказалась только столица — москвичи увидели в себе равнодушие и торопливость. При этом также жители Москвы сочли других горожан вежливыми и тактичными, энергичными и активными и культурными. Жители Санкт-Петербурга чаще отмечали в земляках вежливость, тактичность, культурность, воспитанность и отзывчивость с добротой.

Обладающими чувством юмора себя назвали жители Омска, Ростова-на-Дону, Волгограда, Перми и Краснодара. Казанцы единственные увидели в земляках такую черту как гостеприимство.

В сентябре 2021 года стало известно, что жители Санкт-Петербурга среди тех, кто проживает в крупных городах России, оказались больше всех довольны работой таксистов (60 процентов). Подобное значение зафиксировали в Москве — 59 процентов довольных. Ниже в рейтинге расположились Краснодар и Ростов-на-Дону — по 51 проценту в каждом.

Что касается приоритетных качеств таксистов, то для более 40 процентов респондентов важна вежливость, 34 процента ценят тактичность и умение не навязываться с разговорами. Треть опрошенных посчитала важным для водителей такси хорошее знание города. Менее 20 процентов ценят терпение водителей, а для 10 процентов важно их чувство юмора.

Таксисты также высказались о поведении пассажиров. Большинство из них (92 процента) заявили, что с пониманием относятся к пассажирам, которые не хотят разговаривать. 27 процентов опрошенных водителей расстраивает, когда в машину садятся со спиртными напитками. 13 процентам не нравятся пассажиры, которые едят во время поездки, а 17 процентам — те, кто не здороваются и не прощаются.

