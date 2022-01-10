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Стало известно о планах Роналду перейти в «Барселону»

Sport.es: нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может перейти в «Барселону»

Фото: Phil Noblу / Reuters

Нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может перейти в каталонскую «Барселону». О планах португальца стало известно порталу Sport.es

По информации источника, футболист недоволен ситуацией в английской команде, поэтому попросил агента Жорже Мендеша искать ему новый клуб. Отмечается, что Мендеш находится в хороших отношениях с нынешним руководством «Барселоны», поэтому услуги Роналду были предложены каталонцам.

1 января Роналду заявил о недовольстве результатами «Манчестер Юнайтед». Он отметил, что хочет вернуть клуб туда, где он должен находиться.

Роналду перешел в «Манчестер Юнайтед» из туринского «Ювентуса» в августе 2021 года. До этого он выступал за английский клуб с 2003 по 2009 год. Вместе с «красными дьяволами» португалец трижды выигрывал чемпионат Англии и становился победителем Лиги чемпионов. В Испании он девять лет играл за мадридский «Реал», с которым четыре раза выиграл Лигу чемпионов и дважды стал чемпионом Испании.

Анастасия Борисова
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