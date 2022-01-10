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Среда обитания

В российском регионе создадут уникальное место для борьбы с мусором

В Приморском крае построят экологический технопарк для утилизации пластика и стекла

Фото: Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

В Приморском крае решили построить уникальный экологический технопарк, где будут перерабатывать и утилизировать мусор. Объект для борьбы с отходами создадут до 2024 года, сообщается на сайте правительства региона.

Соглашение о создании объекта подписали местные власти и Российский экологический оператор (РЭО). Для реализации подобного проекта в России выбрали восемь территорий. Приморский край первым из них подписал документы. В экотехнопарке будут утилизировать пластик, стекло, бумагу, картон и старые автомобильные шины. Для реализации проекта рассматривают территорию опережающего развития (ТОР) «Надеждинская».

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В регионе также хотят увеличить количество вторсырья, собираемого в быту, оборудовать мобильные и стационарные пункты приема отходов и создать инфраструктуру для утилизации мусора. «Особенности Приморья, как и всех регионов Дальнего Востока, — малая плотность населения, большие расстояния — усложняют процесс переработки вторсырья. Предполагаем, что создание экотехнопарка даст значительный импульс работе в этом направлении», — заявила зампред правительства региона Елена Пархоменко.

В декабре 2021 года стало известно, что в Сахалинской области решили провести эксперимент по ограничению вредных выбросов — там перестанут использовать уголь с мазутом и перейдут на газ. Таким способом к 2025 году на Сахалине планируют достичь углеродной нейтральности.

Нина Ташевская
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