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Гибкий OLED-дисплей впервые напечатали на принтере

Ученые из США впервые напечатали гибкий OLED-дисплей на 3D-принтере

Фото: McAlpine Group / University of Minnesota

Ученым из Университета Миннесоты (США) удалось распечатать на 3D-принтере гибкий OLED-дисплей. Информация об этом была опубликована в журнале Science Advances.

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Специалисты напечатали экран с помощью специального 3D-принтера. По их словам, подобный эксперимент им удался впервые. Авторы исследования отметили, что в будущем данная технология поможет удешевить производство дисплеев для смартфонов, телевизоров и прочей техники.

Для создания гибкой OLED-панели ученые использовали 3D-принтер, который был собран по индивидуальному заказу и обошелся в несколько десятков тысяч долларов. «OLED-дисплеи обычно производятся на крупных, дорогих, сверхчистых производственных объектах», — отметил автор исследования профессор Майкл Макалпайн (Michael McAlpine).

Во время эксперимента специалисты объединили два разных режима многослойной печати. Электроды, межсоединения, изоляция и герметизация были созданы методом экструзии. Полученный прототип имеет размер 1,5 дюйма и состоит из 64 пикселей. Экран сохранил работоспособность после двух тысяч циклов сгибания.

«Технология уже налажена, поэтому мы не говорим о каких-то нереальных планах», — отметил Макалпайн. По словам профессора, в ближайшее время специалисты намерены создать OLED-экран с более высоким разрешением и повышенной яркостью.

В конце декабря LG Display анонсировала выпуск нового OLED-экрана для телевизоров, отличающегося сверхъяркостью. Технология создания панелей основывается на использовании тяжелого водорода — дейтерия, а также персонализированных алгоритмов.

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Андрей Ставицкий
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