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Среда обитания

В Китае появится огромное здание с лесом внутри

В Пекине построят культурный центр со стенами из стекла и умными колоннами-деревьями

Фото: Snøhetta

Норвежское архитектурное бюро Snøhetta представило проект необычного культурного центра в Китае. Огромное здание со стеклянными стенами и лесом внутри должно появиться в Пекине к концу 2022 года, сообщается на сайте организации.

Внутри помещение представляет собой амфитеатр с умными колоннами, похожими на деревья гинкго. Они оснащены оборудованием, которое отвечает за климат-контроль, освещение, акустику и отвод дождевой воды. Над ними расположена деревянная крыша со встроенными солнечными панелями.

Здание планируют отдать под библиотеку и лекторий. По задумке дизайнеров, во время чтения книг, обучения или работы за компьютером посетители должны ощущать себя, словно они не в помещении, а на природе.

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По словам архитекторов, новое пространство задумано для объединения людей, поэтому в нем не будет перегородок, кроме внешних стеклянных стен. Конструкции высотой 16 метров спроектированы таким образом, что снаружи создают иллюзию леса из прозрачных деревьев. Ступенчатые ландшафтные зоны внизу позволят посетителям сидеть там, где им удобно, и создадут неформальную обстановку.

В декабре 2021 года в Шанхае открыли часть многофункционального комплекса «1000 деревьев». Необычный архитектурный ансамбль вдохновлен одним из семи чудес света — Висячими садами Семирамиды в Вавилоне. Особенностью постройки являются колонны с высаженными наверху деревьями 70 различных пород. Согласно задумке, на территории комплекса появится тысяча таких конструкций, каждая из которых снабжена автоматической системой полива.

Анна Аверьянова
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