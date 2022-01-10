Головкин высказался о событиях в Казахстане

Казахстанский боксер Геннадий Головкин в Twitter высказал мнение о протестах в Казахстане.

Спортсмен выразил соболезнования тем, чьи близкие и родные погибли в эти дни. «День траура в Казахстане. Нет никаких слов, чтобы описать горечь от того, что происходит в нашей стране. Пусть мир снова вернется в наш Казахстан», — написал Головкин.

8 января российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов признался, что переживает из-за событий в Казахстане. Он выразил надежду, что в стране в ближайшее время будет восстановлен мир и спокойствие.

2 января в Казахстане начались протесты из-за резкого повышения цен на сжиженный газ. Позже к экономическим требованиям добавились и политические. Митингующие призывали к отставке правительства, проведению новых выборов и окончательного ухода из власти экс-президента республики Нурсултана Назарбаева. Уже к 5 января акции протеста переросли в беспорядки.