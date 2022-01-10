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В США запретят продавать смартфоны Google

В США могут запретить торговлю смартфонами Google из-за нарушения патентов

Фото: Shutterstock

В США зафиксировали нарушение Google нескольких патентов в сфере производства потребительской электроники. Об этом сообщает издание The Verge.

Комиссия по международной торговле США (USITC) постановила, что Google нарушила пять патентов компании Sonos. Изобретения касаются технологий, позволяющих передавать и транслировать звук с одного девайса на другой. Теоретически данное решение регулятора может заставить Google прекратить импорт техники и торговлю в США. Журналисты обратились к Sonos, представители которой подтвердили, что Google использовала их патенты. В компании перечислили девайсы, которые якобы были произведены с применением запатентованных технологий — умные колонки Nest Hub, Nest Mini, компьютеры, смартфоны Pixel.

«Мы не ожидаем какого-либо влияния на наше право импортировать или продавать продукты», — прокомментировал решение USITC представитель Google Хосе Кастанеда. У компании есть 60 дней на обжалование решения. Журналисты отметили, что даже если Google не столкнется с реальным запретом на продажу техники, то прецедент так или иначе ударит по репутации корпорации.

В сентябре компания Jawbone подала в суд на Apple и Google из-за патентов. В документе говорилось, что указанные корпорации нарушили права Jawbone на ряд патентов и не выплатили лицензионные отчисления.

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Андрей Ставицкий
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