В США запретят продавать смартфоны Google

В США зафиксировали нарушение Google нескольких патентов в сфере производства потребительской электроники. Об этом сообщает издание The Verge.

Комиссия по международной торговле США (USITC) постановила, что Google нарушила пять патентов компании Sonos. Изобретения касаются технологий, позволяющих передавать и транслировать звук с одного девайса на другой. Теоретически данное решение регулятора может заставить Google прекратить импорт техники и торговлю в США. Журналисты обратились к Sonos, представители которой подтвердили, что Google использовала их патенты. В компании перечислили девайсы, которые якобы были произведены с применением запатентованных технологий — умные колонки Nest Hub, Nest Mini, компьютеры, смартфоны Pixel.

«Мы не ожидаем какого-либо влияния на наше право импортировать или продавать продукты», — прокомментировал решение USITC представитель Google Хосе Кастанеда. У компании есть 60 дней на обжалование решения. Журналисты отметили, что даже если Google не столкнется с реальным запретом на продажу техники, то прецедент так или иначе ударит по репутации корпорации.

В сентябре компания Jawbone подала в суд на Apple и Google из-за патентов. В документе говорилось, что указанные корпорации нарушили права Jawbone на ряд патентов и не выплатили лицензионные отчисления.