В МГУ рассказали о дальнейшем обучении девятилетней студентки

В случае успешной сдачи сессии девятилетняя студентка МГУ Алиса Теплякова сможет продолжить обучение по индивидуальному плану. Об этом сообщили в пресс-службе факультета психологии, пишет РИА Новости.

Отмечается, что индивидуальный учебный план для нее будет реализован в соответствии с образовательным стандартом.

В пресс-службе добавили, что факультет психологии по-прежнему надеется на разумный взвешенный подход со стороны законных представителей девочки относительно реалистичности и адекватности их оценки готовности Алисы получать профессию психолога в девятилетнем возрасте.

21 декабря отец Алисы Евгений Тепляков напал на замдекана прямо на глазах у дочери. Инцидент засняли на видео. 29 декабря Алиса пропустила экзамен, который должен был у нее пройти по индивидуальному плану сессии.

Позднее член Совета по правам человека (СПЧ) Александр Асмолов призвал приостановить обучение девятилетней студентки в МГУ и назвал учебу девочки в вузе опасным социально-психологическим экспериментом.