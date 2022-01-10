Умер приговоренный к пожизненному заключению миллионер

Американский миллионер Роберт Дерст (Robert Durst), ранее приговоренный к пожизненному заключению за убийство своей подруги, умер на 79-м году жизни. Об этом сообщает The New York Times.

Дерст был доставлен из тюрьмы в штате Калифорния в больницу, когда ему стало плохо. В медучреждении у него произошла остановка сердца, реанимационные мероприятия результатов не дали.

В октябре 2021 года суд Лос-Анджелеса приговорил Дерста к пожизненному тюремному заключению без права на досрочное освобождение за убийство 21-летней давности. Бизнесмена с состоянием 100 миллионов долларов признали виновным в убийстве его близкой знакомой Сьюзан Берман в 2000 году. Женщину обнаружили с огнестрельным ранением в голову в ее доме незадолго до того, как она должна была дать показания полицейским по делу об исчезновении жены бизнесмена.

В ноябре миллионеру предъявили еще одно обвинение. Большое жюри округа Вестчестер в штате Нью-Йорк обвинило магната в сфере недвижимости в убийстве своей первой жены Кэтрин Дерст/