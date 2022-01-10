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Перечислены условия вывода миротворцев ОДКБ из Казахстана

Полковник ФСБ в отставке Клюкин: ОДКБ покинет Казахстан при стабилизации власти в стране

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Миротворческие силы ОДКБ покинут Казахстан, когда стабилизируется ситуация во власти страны, считает полковник ФСБ в отставке, бывший руководитель аналитического подразделения «Вымпел» Владимир Клюкин. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее президент России Владимир Путин на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, что миротворцы пробудут в Казахстане столько времени, сколько потребуется на восстановление спокойствия в стране.

«Как только они [власти Казахстана, — прим. «Лента.ру»] разберутся между своими, назначат людей достойных на соответствующие посты, когда будет понятно самой ОДКБ, что стабилизировалась ситуация, что казахские власти в состоянии дальше управлять обстановкой, я полагаю, что не надо будет никакого присутствия», — рассказал Клюкин.

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В субботу, 8 января, власти Казахстана задержали по подозрению в госизмене Карима Масимова, бывшего главу Комитета национальной безопасности (КНБ), которого президент страны Касым-Жомарт Токаев снял с должности 6 января. Вчера, 9 января, стало известно, что он отправил в отставку двух заместителей председателя КНБ Даулета Ергожина и Марата Осипова.

Миротворческие силы начали действовать в Казахстане в четверг, 6 января. В миссии участвуют подразделения из России, Белоруссии и Армении.

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Екатерина Смирная
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