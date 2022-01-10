Россия призвала США готовиться к компромиссам по гарантиям безопасности

Россия не будет отклоняться от подходов по гарантиям безопасности в Европе, заявленных перед переговорами с США в Женеве. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

Дипломат призвал Вашингтон готовиться к компромиссам по вопросам безопасности. «Российская сторона приехала сюда с четкой позицией, которая содержит ряд элементов, на мой взгляд, вполне понятных и сформулированных», — подчеркнул он.