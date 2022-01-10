В России назвали неиспользованный Украиной способ остановить Евромайдан

Участие Украины в ОДКБ помогло бы избежать событий на Майдане в 2014 году, считает сенатор Совфеда России Сергей Цеков. В разговоре с «Лентой.ру» он заметил, что страна отказалась от сотрудничества, в итоге превратившись в государство с нацистской идеологией.

Президент России Владимир Путин назвал беспорядки в Казахстане нападением на республику, подчеркнув, что на подобные акты агрессии следует реагировать без промедления. Также Путин отметил, что в Казахстане использовались технологии силовой информационной поддержки беспорядков, которые были известны по событиям на Майдане. В частности, была отмечена работа хорошо организованных и четко управляемых групп боевиков, часть из которых прошла подготовку в лагерях террористов за границей.

Упущенные возможности

«Украина могла бы избежать Майдана, сохрани она все то, что приобрела во время Российской империи и СССР. Ей нужно было сохранять дружеские отношения с Россией и другими республиками бывшего СССР, поддерживать интеграционные решения, осуществляемые в рамках СНГ — она ведь и раньше не подписывала многие документы. Но она отказалась от всего, в том числе от ОДКБ. И сделали это не "оранжевые" власти, а бывшие президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Янукович», — считает Цеков.

Немаловажным фактором трагических событий в Украине сенатор считает и социальный раскол внутри страны. Власти потеряли уважение к языку, истории, забыли о том, что Украина — многонациональное государство, двухкультурная страна. Вместо этого они заигрывали с нацистами, в результате чего превратились в страну с нацистской идеологией.

«Результаты Украины сейчас самые печальные на территории бывшего СССР, она плетется в самом хвосте европейских государств. Но если бы тогда она входила в ОДКБ, если бы Янукович пригласил наших миротворцев, то, конечно, никакого Майдана бы не было. Да даже сам факт вхождения в ОДКБ уже сделал бы невозможным то, что мы имеем на сегодняшний день», — заключил политик.

Акции протеста в Казахстане начались 2 января из-за резкого повышения цен на газ для автомобилей. Экономические требования митингующих быстро сменились политическими, в частности, об уходе бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева из политики. Вспыхнули массовые беспорядки, в ряде городов фиксировались атаки мародеров. С 6 января в республику начали прибывать миротворческие силы ОДКБ. В миссии участвуют подразделения из России, Белоруссии и Армении.