Назван опасный для планеты предмет в доме

Ученые Королевского химического общества (The Royal Society of Chemistry) назвали опасный для планеты предмет в доме. Токсичными для окружающей среды оказались открытые банки с краской для стен, пишет The Independent.

По словам специалистов, содержащиеся в краске полимеры так же вредны для окружающей среды, как и полиэтиленовые пакеты. Они долгое время остаются на поверхности Земли и загрязняют атмосферу, а также могут проникать в систему водоснабжения и пищу.

Исследователи провели опрос и выяснили, что британские семьи хранят более 50 миллионов литров остатков краски — этого количества было бы достаточно, чтобы 2,3 тысячи раз перекрасить Тауэрский мост. Чаще всего излишки вещества выбрасывают на свалки или сжигают, и лишь около двух процентов таких отходов подвергаются повторному использованию или переработке.

Ажиотаж на покупку лакокрасочной продукции исследователи связывают с пандемией коронавируса, из-за которой люди стали больше времени проводить дома и заниматься обустройством жилья. Чтобы снизить вред для планеты от излишков краски, ученые посоветовали лучше рассчитывать необходимое количество материла или сдавать отходы на переработку.

Британская федерация лакокрасочных материалов (The British Coatings Federation) обязалась к 2030 году нарастить переработку краски с двух до 75 процентов. Организация Recycling Now также пытается снизить вред от токсичных материалов — она принимает их остатки и распределяет среди нуждающихся.

