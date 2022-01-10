Власти Казахстана заявили о риске повторных нападений террористов

В Казахстане сохраняется риск повторения террористических атак. Об этом в эфире телеканала «Хабар 24» заявил госсекретарь республики Ерлан Карин, передает РИА Новости.

Он указал на необходимость гражданам сохранять бдительность. Он также отметил, что все службы переведены в полную готовность, «на улицах заметно это напряжение».

Ранее Карин рассказал, что целью боевиков были «общая дестабилизация обстановки и, возможно, осуществление государственного переворота». При этом политик признал, что ситуация в период беспорядков была критическая, речь шла о сохранении целостности государства.

10 января Комитет нацбезопасности (КНБ) Казахстана рапортовал о нейтрализации в Алма-Ате двух экстремистских ячеек. Сейчас на территории Казахстана КНБ осуществляет мероприятия по розыску и задержанию участников массовых беспорядков и причастных к совершению актов терроризма, а также по выяснению обстоятельств совершенных преступлений.