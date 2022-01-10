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Власти Казахстана заявили о риске повторных нападений террористов

Госсекретарь Казахстана Карин: риск повторения террористических атак сохраняется

Фото: Павел Михеев / Reuters

В Казахстане сохраняется риск повторения террористических атак. Об этом в эфире телеканала «Хабар 24» заявил госсекретарь республики Ерлан Карин, передает РИА Новости.

Он указал на необходимость гражданам сохранять бдительность. Он также отметил, что все службы переведены в полную готовность, «на улицах заметно это напряжение».

Ранее Карин рассказал, что целью боевиков были «общая дестабилизация обстановки и, возможно, осуществление государственного переворота». При этом политик признал, что ситуация в период беспорядков была критическая, речь шла о сохранении целостности государства.

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Марина Совина
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