Полковник ФСБ в отставке перечислил ошибки казахских силовиков

Протесты в Казахстане свидетельствуют о профессиональной непригодности высокопоставленных силовиков, считает полковник ФСБ в отставке, бывший руководитель аналитического подразделения «Вымпел» Владимир Клюкин. Своим мнением об ошибках Комитета национальной безопасности (КНБ) и полиции, допущенных при подавлении протестов, он поделился с «Лентой.ру».

«Профессионализм сводится к тому, чтобы четко отслеживать тенденции в обществе загодя, докладывать руководству и вносить свои предложения либо по блокированию, либо по предупреждению. Это нужно для того, чтобы не доводить ситуацию до крайности, произошедшей в Казахстане. А раз люди с этим не справились, вывод — профнепригодность. Пресекать нужно было еще в зародыше», — рассказал Клюкин.

Также он отметил, что КНБ и полиция пропустили момент, когда в страну стали приезжать с определенными намерениями представители радикальных исламских группировок. По словам Клюкина, силовикам, которых снимают с должностей и задерживают, скорее всего, грозит высшая мера наказания.

В понедельник, 10 января, в Казахстане за день скончались трое высокопоставленных силовиков. Замначальника управления полиции одного из районов Алма-Аты полковник Танат Назанов умер от инфаркта на рабочем месте. Полковника КНБ Азамата Ибраева обнаружили мертвым во дворе собственного дома. Причины его смерти пока неизвестны. Начальник полиции Жамбылской области Жанат Сулейменов, которому грозил трибунал из-за случаев перехода полицейских на сторону протестующих, совершил самоубийство.

Ранее, 8 января, власти Казахстана задержали по подозрению в госизмене Карима Масимова, бывшего главу Комитета национальной безопасности (КНБ), которого президент страны Касым-Жомарт Токаев снял с должности 6 января. На следующий день, 9 января, стало известно, что он отправил в отставку двух заместителей председателя КНБ Даулета Ергожина и Марата Осипова.

