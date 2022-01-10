Высокопоставленный казахский силовик скончался от инфаркта после беспорядков

Заместитель начальника управления полиции Алма-Аты полковник Танат Назанов скончался от инфаркта на рабочем месте после массовых беспорядков, которые охватили город несколькими днями ранее. О смерти высокопоставленного силовика сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МВД Казахстана.

По данным ведомства, тело полковника было обнаружено утром в понедельник, 10 января. Подробности произошедшего пока остаются неизвестными.

Ранее стало известно о гибели начальника полиции Жамбылской области Казахстана Жаната Сулейменова. Он покончил с собой после того, как стал фигурантом трех уголовных дел из-за протестов. Ему грозил трибунал.

Кроме того, утром 10 января правоохранители обнаружили мертвым полковника Комитета национальной безопасности (КНБ) страны Азамата Ибраева. Тело мужчины нашли во дворе его дома. Причины гибели силовика остаются неясными. Ведомство сообщило о начале досудебного расследования.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за стремительного роста цен на газ для автомобилей с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, рассмотрение вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

К среде, 5 января, митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. На подавление выступлений была направлена армия. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой прислать войска для защиты страны от вооруженных банд.

На онлайн-саммите организации, который прошел 10 января, он назвал произошедшее попыткой государственного переворота, инспирированного извне. С этой позицией согласились и другие лидеры государств ОДКБ, в том числе президент России Владимир Путин.