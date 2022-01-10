Суд арестовал имущество жены владельца «Рив Гош»

Московский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия о наложении ареста на имущество Инны Мейер, жены владельца сети «Рив Гош» Августа Мейера. Об этом в понедельник, 10 января, «Ленте.ру» сообщила представитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

Ей и другим лицам запретили распоряжаться квартирой. 9 декабря Инну Мейер отправили под домашний арест до 7 февраля по делу о хищении 2,5 миллиарда рублей.

Она обвиняется по статье 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой или в особо крупном размере») УК РФ. Свою вину женщина не признала.

По данным следствия, Инна Мейер не работает и не имеет официального источника дохода, является гражданкой двух иностранных государств. Следователи считают, что она, зная телефоны и места проживания свидетелей, проходящих по уголовному делу, может шантажировать или угрожать им, а также попытаться уничтожить доказательства.

8 декабря стало известно, что Августа Мейера задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в хищении у «Сбербанка» 2,3 миллиарда рублей. Средства были получены интернет-ритейлером «Юлмарт», совладельцем которой является Мейер, в виде кредитов на развитие бизнеса незадолго до краха компании, прекратившей деятельность в марте 2020 года. Юридические лица компании проходят процедуру банкротства.