Депутаты захотели на федеральном уровне наказывать нарушителей тишины

Депутаты комитета Госдумы по труду и социальной политике предлагают внести штрафы за нарушение тишины и покоя ночью в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на соответствующий законопроект.

Парламентарии хотят вывести такое правонарушение из регионального на федеральный уровень. Они поясняют, что на уровне законодательств субъектов РФ «процесс привлечения к ответственности с участием не только органов внутренних дел (полиции), но и иных должностных лиц довольно сложен и слишком растянут по времени», в результате чего виновные не подвергаются справедливым санкциям и продолжают нарушать права граждан.

Глава Политической экспертной группы Константин Калачев рассказал изданию, что эта проблема очень актуальна, особенно для многоквартирных домов. По его словам, неважно, в каком именно документе будут реализованы поправки. «Главное, чтобы люди знали, как им себя защитить и куда обращаться», — отметил он.

В разных российских регионах действуют свои законы о тишине. Как правило, в них речь идет о запрете на превышение уровня шума в жилищах свыше 55 децибел днем и 45 децибел ночью, часы отдыха. Эти показатели могут нарушить крики, пение, свист или другие действия, которые не понравятся жителем многоквартирного дома.

Ранее партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай рассказала, что звуки секса, даже слишком громкие и мешающие другим, находятся вне норм права. Административное наказание за них в российском законодательстве отсутствует. Люди могут вызвать полицию лишь в том случае, если подозревают, что за стеной рядом с ними совершается насилие. «Сотрудники полиции будут иметь право доступа в квартиру для проверки заявления соседей о совершающемся преступлении», — оценила юрист шансы наказать соседей, добавив, что на практике звуки обычно прекращаются до приезда полицейских, а с «любвеобильными соседями» проводится беседа.