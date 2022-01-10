Адвокат Соболь обратится в ЕСПЧ из-за приговора по «санитарному» делу

Адвокат экс-юриста ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Любови Соболь планирует обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с ее приговором по делу о нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции протеста. Об этом сообщил представитель ее защиты Владимир Воронин, пишет ТАСС.

По словам адвоката, заседание состоится в феврале или марте 2022 года. После кассации будет направлена жалоба в ЕСПЧ, добавил Воронин.

8 августа 2021 года стало известно, что Любовь Соболь уехала из России через пять дней после приговора о нарушении санитарных норм на акциях протеста. Приговор был вынесен 3 августа. Тогда суд запретил юристу покидать дом с 22:00 до 06:00, посещать массовые мероприятия, а также выезжать за пределы Москвы и Подмосковья. Ей было предписано три раза в месяц отмечаться в инспекции.

После прокуратура обжаловала приговор и попросила запретить Соболь покидать пределы столицы. Мосгорсуд признал законным требование надзорного ведомства и запретил ей уезжать из города.

