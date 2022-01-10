Украину предложили сделать буфером между Россией и Западом без членства в НАТО

В краткосрочной перспективе Украину можно сделать своего рода буфером между Россией и Западом, без предоставления ей членства в Североатлантическом альянсе. Таким мнением в комментарии «Ленте.ру» поделился Том Сауэр, профессор международной политики в бельгийском Университете Антверпена.

«Украина должна стать своего рода нейтральным буферным государством, сотрудничающим в торгово-экономической сфере как с Западом, так и с Россией, немного похожим на Финляндию во время холодной войны», — предложил Сауэр. Политолог отметил, что хотя Украине и пообещали членство в НАТО на бухарестском саммите в 2008 году, она не должна становиться частью альянса. По его словам, в этом не заинтересованы ни на Западе, ни в России.

Ранее Сауэр предложил создать новую европейскую организацию безопасности на базе кардинально преобразованного НАТО или обновленной Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Ее участниками, считает профессор, должны стать и Россия, и Украина. По его словам, это позволило бы создать архитектуру европейской безопасности, где не было бы места военным альянсам, сферам влияния и буферным государствам.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны-члены альянса поддерживают право Украины на самозащиту, суверенитет и территориальную целостность. Он рассказал, что Североатлантический альянс помогает Киеву приблизиться к членству в НАТО реализацией реформ. В альянсе пообещали, что никогда не пойдут на компромисс по своему базовому принципу — «выбору каждой страны стать частью того союза, которого она хочет».