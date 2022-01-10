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НАТО предложили трансформировать в новую организацию с участием России и Украины

Политолог Сауэр: необходима новая организация безопасности в Европе на базе НАТО или ОБСЕ

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

На базе кардинально преобразованного НАТО или обновленной Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) необходимо создать новую европейскую организацию безопасности, которая в идеале предполагала бы участие в ней и России, и Украины. Такую идею в комментарии «Ленте.ру» озвучил Том Сауэр, профессор международной политики в бельгийском Университете Антверпена.

В частности, политолог предложил трансформировать НАТО из организации коллективной обороны в региональную организацию коллективной безопасности. Это позволило бы создать архитектуру европейской безопасности, где не было бы места военным альянсам, сферам влияния и буферным государствам. «Впрочем, это довольно долгосрочный проект», — признал Сауэр.

Ранее 10 января в Женеве начались переговоры России и США по гарантиям безопасности. Встреча проходит в закрытом формате. Основные темы российско-американских консультаций — вопрос о неразмещении ракет средней и малой дальности вблизи российских границ, отказ от дальнейшего расширения НАТО за счет бывших советских республик и сокращение числа военных учений. Главами российской делегации назначены заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин.

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что было бы нереалистичным ожидать, что альянсу удастся решить все проблемы за одну неделю переговоров с Россией по гарантиям безопасности. В то же время он подчеркнул важность диалога для недопущения нового конфликта в Европе и выразил уверенность в возможности вести результативный диалог с российской стороной. Генсек НАТО выразил надежду, что сторонам удастся договориться о проведении новых встреч и положить начало процессу, который помог бы продвинуться вперед в разрешении взаимных озабоченностей в сфере безопасности.

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Валентина Шварцман
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