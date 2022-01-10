Названы затраты «Зенита» на переход рекордсмена ФНЛ

«Зенит» не потратил на трансфер российского нападающего Ивана Сергеева из «Крыльев Советов» сумму, прописанную в контракте форварда с самарцами. Об этом сообщает ТАСС.

Сине-бело-голубые заплатили сумму ниже 2,14 миллиона евро, несмотря на информацию ряда СМИ. Соглашение о переходе форварда было достигнуто еще в декабре 2021 года. Тогда Сергеев прошел медобследование для трансфера в стан сине-бело-голубых. Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 2,8 миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что «Зенит» усилился Сергеевым. Экс-форвард Крыльев Советов является рекордсменом Футбольной национальной лиги (ФНЛ) по количеству забитых мячей за сезон (40 голов).

Нападающий известен по выступлениям за латвийскую «Ригу», «Тамбов» и столичное «Торпедо».