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Названы вероятные сроки легализации медицинского каннабиса на Украине

Минздрав Украины: проект о легализации лечебного каннабиса направят в Раду в 2022 году

Фото: Michaela Rehle / Reuters

Министерство здравоохранения Украины рассчитывает направить в Верховную Раду проект о легализации производства и применения каннабиса в медицинских целях уже в первом квартале 2022 года. Об этом сообщил «РБК-Украина» первый заместитель главы Минздрава Александр Комарида.

«Мы планируем подать его как можно скорее на рассмотрение Верховной Рады, в первом квартале 2022 года — так точно. Затягивать с этим мы не намерены», — назвал сроки министр. По словам Комариды, инициативу украинского Минздрава депутаты, вероятно, одобрят.

Ведомство видит плюс также в том, что по вновь предложенным правилам изготовление лечебного каннабиса будет осуществляться на территории Украины. «Мы заинтересованы в том, чтобы такие препараты могли изготавливаться в Украине, а не только ввозились из-за границы», — подчеркнул чиновник. Он уверен, что система государственного контроля за оборотом наркотических веществ в республике достаточно развита для такого решения.

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Вопрос с легализацией марихуаны поднял президент Украины Владимир Зеленский в 2020 году. В инициированном им опросе более 70 процентов украинцев поддержали идею о придании законного статуса этому веществу. Весной 2021 года кабинет министров Украины разрешил применять в стране первые препараты на основе каннабиса. Однако свободное выращивание марихуаны гражданами правительство не поддерживает.

Употребление марихуаны в лечебных и рекреационных целях постепенно разрешают по всему миру. Первой страной, разрешивший «травку», стал Уругвай. Другие известные места, где не запрещено употреблять этот наркотик, — Нидерланды и отдельные штаты США. На территории бывшего СССР первой страной, разрешившей употребление каннабиса, стала Грузия.

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Дмитрий Настасьев
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