Названы сроки возобновления обслуживания международных рейсов в аэропорту Алматы

Министерством индустрии и инфраструктурного развития Казахстана назвало сроки возобновления обслуживания международных рейсов в аэропорту Алматы. Об этом сообщает ТАСС.

Как следует из опубликованного ведомства расписания авиарейсов, обслуживание международных авиарейсов не будет осуществляться как минимум до субботы, 15 января. По данным ведомства, до пятницы,14 января, включительно международные рейсы в Алма-Ату и из нее не запланированы.

В пресс-службе воздушной гавани сообщили, что аэропорт технически готов к возобновлению работы. О точном времени открытия аэропорта будет сообщено в ближайшее время, пишет Telegram-канал KazTAG.

8 января аэропорт в казахском городе Алма-Ата закрылся на неопределенный срок на фоне протестов. При этом столичный аэропорт Казахстана в Нур-Султане во вторник, 11 января, возобновил международное авиасообщение.

2 января в казахстанских городах начались протесты из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. Позднее они переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов и роспуска парламента. Наиболее значительные столкновения произошли в бывшей столице страны Алма-Ате.

Действующий президент Касым-Жомарт Токаев назвал протестующих террористами. По его просьбе в Казахстан вошли силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для урегулирования обстановки.