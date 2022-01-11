Вор в законе Циркач пойдет под суд

Дело вора в законе Олега Пирогова, известного в криминальном мире как Циркач, направят в суд с утвержденным обвинительным заключением. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель прокуратуры Московской области Наталья Григорьева.

Дело законника рассмотрит Московский областной суд.

О том, что Циркач пойдет под суд стало известно в мае 2019 года. Циркача заподозрили в занятии высшего положения в преступной иерархии. По версии следствия, он был коронован в 2011 году в московской резиденции вора в законе Аслана Усояна (Дед Хасан), ближайшим соратником которого он являлся.

Вор в законе координировал действия организованных групп в Московской области, принимал непосредственное участие в разделе сфер преступного влияния. Свое прозвище Пирогов получил благодаря фальшивой справке об обучении в цирковом училище, которую он достал, чтобы не служить в армии.

В июле 2020 года вора в законе задержали в Польше, после чего Генпрокуратура России потребовала его выдачи для привлечения к уголовной ответственности. В мае 2021 года Циркача доставили в Россию. После экстрадиции он подтвердил оперативникам свой криминальный статус.

Как отметили в ИА «Прайм Крайм», тем самым Пирогов заявил о себе как о новом лидере российских воров в законе.