Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

CD Projekt RED покинул создатель Cyberpunk 2077

Один из создателей Cyberpunk 2077 и «Ведьмака» покинул CD Projekt RED

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Геймдиректор CD Projekt RED Матеуш Каник покинул компанию. Об этом сообщает издание The Gamer.

Специалист, проработавший в польской студии 15 лет, сообщил об уходе через свой профиль LinkedIn. Каник занимал в компании должность директора по дизайну и главного дизайнера. Его называют одним из создателей Cyberpunk 2077 — последнего флагманского тайтла студии, который вышел в декабре 2020 года.

Причины ухода специалиста не раскрываются. «Что-то заканчивается, что-то начинается», — прокомментировал в Twitter новость геймдиректор. По информации из профиля LinkedIn, Каник присоединился к польской студии в декабре 2006 года и прошел путь от младшего до старшего игрового дизайнера. Топ-менеджер занимался разработкой The Witcher 2: Assassins of Kings, однако не принимал участия в создании следующей версии «Ведьмака». По данным журналистов, в этот момент Каник был задействован на проекте Cyberpunk 2077.

Материалы по теме:
В России нет своих GTA и S.T.A.L.K.E.R. Почему на их создание не готовы тратить миллионы долларов?
В России нет своих GTA и S.T.A.L.K.E.R.Почему на их создание не готовы тратить миллионы долларов?
12 июля
Танцор диско Пьяный полицейский вершит справедливость и пытается найти себя. Обзор Disco Elysium: Final Cut
Танцор дискоПьяный полицейский вершит справедливость и пытается найти себя. Обзор Disco Elysium: Final Cut
10 апреля

Авторы издания отметили, что CD Projekt RED продолжает терять ведущих специалистов. По мнению журналистов, сотрудники могли покинуть компанию из-за связанного с релизом Cyberpunk 2077 скандала. Выход игры неоднократно задерживался, после релиза геймеры раскритиковали тайтл за многочисленные баги.

Ранее инсайдеры сообщили, что Cyberpunk 2077 может быть перезапущена и получить новое название. Игру могут назвать Cyberpunk 2077: Samurai Edition.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Стало известно о возможной причастности США к началу пандемии коронавируса
Названы причины сдержанной реакции Украины на события в Казахстане
На западе России приступили к учениям около 3000 военных
Студентка временно лишилась зрения после наращивания ресниц
Невеста отстригла волосы во время свадьбы и вызвала споры в сети
Названы лучшее и худшее гражданства для путешествий
В Совфеде ответили на заявления экс-главы МИД Польши о «насильнике»-России
Эксперты оценили готовность людей есть червей ради спасения планеты
Россиянин забил до смерти соседа кочергой и получил срок
Итальянская компания захотела купить российский госбанк
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter