CD Projekt RED покинул создатель Cyberpunk 2077

Геймдиректор CD Projekt RED Матеуш Каник покинул компанию. Об этом сообщает издание The Gamer.

Специалист, проработавший в польской студии 15 лет, сообщил об уходе через свой профиль LinkedIn. Каник занимал в компании должность директора по дизайну и главного дизайнера. Его называют одним из создателей Cyberpunk 2077 — последнего флагманского тайтла студии, который вышел в декабре 2020 года.

Причины ухода специалиста не раскрываются. «Что-то заканчивается, что-то начинается», — прокомментировал в Twitter новость геймдиректор. По информации из профиля LinkedIn, Каник присоединился к польской студии в декабре 2006 года и прошел путь от младшего до старшего игрового дизайнера. Топ-менеджер занимался разработкой The Witcher 2: Assassins of Kings, однако не принимал участия в создании следующей версии «Ведьмака». По данным журналистов, в этот момент Каник был задействован на проекте Cyberpunk 2077.

Авторы издания отметили, что CD Projekt RED продолжает терять ведущих специалистов. По мнению журналистов, сотрудники могли покинуть компанию из-за связанного с релизом Cyberpunk 2077 скандала. Выход игры неоднократно задерживался, после релиза геймеры раскритиковали тайтл за многочисленные баги.

Ранее инсайдеры сообщили, что Cyberpunk 2077 может быть перезапущена и получить новое название. Игру могут назвать Cyberpunk 2077: Samurai Edition.