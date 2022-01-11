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Названы причины сдержанной реакции Украины на события в Казахстане

«Взгляд»: осуждение Украиной беспорядков в Казахстане можно объяснить поставками угля

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Причиной сдержанной реакции Киева на события в Казахстане может быть сотрудничество стран в вопросах энергетики. Как поставки казахстанского угля повлияли на оценку украинскими властями казахстанских протестов, объяснил автор издания «Взгляд» Николай Стороженко.

По его мнению, обычно Киев поддерживает протесты в странах бывшего СССР. Например, украинские власти сочувствовали белорусским оппозиционерам, борющимся против действующего президента Александра Лукашенко. Однако в случае Казахстана осудили беспорядки и не выразили протеста против ввода войск ОДКБ.

Причиной автор материала назвал постигший Украину энергетический кризис. Казахстан — один из потенциальных поставщиков угля Киеву, который может помочь стране решить проблемы в энергетике. Поставки из России нестабильны, и на Украине бездействует в общей сложности 23 энергоблока на тепловых станциях.

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В Казахстане позитивно отреагировали на украинские заявления, а сообщения о якобы «украинском следе» в организации протестов назвали «вбросом». «Мы сейчас чувствуем, что в Украине нам сопереживают. К сожалению, появляются отдельные инсинуации, нацеленные на то, чтобы внести сомнение в наши доверительные отношения», — написали представители посольства Казахстана на Украине.

Ранее российский президент Владимир Путин назвал события в Казахстане подготовленными по «майданным технологиям». Глава России уверен, что массовые беспорядки были заранее спланированы и организованы силами вне Казахстана.

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Дмитрий Настасьев
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