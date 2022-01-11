Honor представила первый складной смартфон

Honor анонсировала первый в своей линейке раскладной смартфон Magic V. Об этом сообщается на сайте компании.

Представленный девайс состоит из двух половин, соединенных шарниром. Внутренний OLED-экран диагональю 7,9 дюймов имеет разрешение 2272x1984 пикселей и поддерживает обновление с частотой 90 герц. Внешний 6,45-дюймовый дисплей отличается разрешением 2560x1080 и поддерживает частоту 120 герц.

Honor Magic V в сложенном состоянии имеет ширину 72,7 миллиметров и толщину 14,3 миллиметров, в раскрытом — 141,1 и 6,7 миллиметров соответственно. Девайс работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, имеет поддержку 5G, 12 гигабайт оперативной и до 512 гигабайт встроенной памяти. На задней панели расположена тройная камера с объективами разрешением 50 мегапикселей каждый. На каждом дисплее находится камера на 42 мегапикселя.

Флагманский смартфон вышел с аккумулятором емкостью 4750 миллиампер-часов, ОС Android 12 с оболочкой Magic UI 6.0. Версия Honor Magic V с 256 гигабайтами памяти оценена в 9999 юаней или около 117 тысяч рублей. Модификация с 512 гигабайтами памяти обойдется в 10 999 юаней или около 130 тысяч рублей. Девайс поступит в продажу в Китае.

Ранее инсайдер Dylandkt рассказал, что Apple тестирует несколько прототипов складного iPhone. Однако компания не спешит выходить на данный рынок, так как при производстве и эксплуатации девайса могут возникнуть трудности.