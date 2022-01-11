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В «КамАЗ-мастере» ответили на обвинения в жульничестве на «Дакаре» от голландца

В «КамАЗ-мастере» назвали заявления гонщика Маурика ван ден Хевеля о «Дакаре» неверными

Фото: Флоран Гуден / РИА Новости

Российская команда «КамАЗ-мастер» ответила на обвинения в жульничестве на ралли «Дакар» в Саудовской Аравии от голландского гонщика Маурика ван ден Хевеля из команды International. Их заявление приводит «Чемпионат.com».

В команде назвали заявления соперника неверными, и подчеркнули, что у них нет возможности получить больше информации. «Просто наши грузовики быстрее. Мы были бы рады большей конкуренции: это было бы хорошо для спорта, а нам было бы веселее», — отметили они.

10 января ван ден Хевель заявил, что у «КамАЗ-мастера» есть оборудование, дающее им дополнительную информацию по путевым точкам спецучастка. Он назвал несправедливым невозможность победить россиян.

Ван ден Хевель сошел с дистанции «Дакара» на седьмом этапе, разбив свой грузовик. На данный момент общий зачет гонки возглавляют три российских экипажа.

Гонка проходит в Саудовской Аравии третий год подряд. Соревнования стартовали 1 января и завершатся 14 января 2022 года.

Анастасия Борисова
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